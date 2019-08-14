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14.08.2019
ТАСС

Лучшие в небе над Рязанью. Российские летчики лидируют на конкурсе "Авиадартс"

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Истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи"
Истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Конкурс проходит на полигоне Дубровичи

РЯЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Истребители, бомбардировщики и вертолеты проносятся в небе над Рязанью каждые десять минут, на полигоне Дубровичи проходят решающие испытания конкурса "Авиадартс-2019" Армейских международных игр. Кто лидирует в общем зачете, какие коррективы в состязания внес холодный август и секреты летчиков - в репортаже ТАСС.

Погодные аномалии

Проходящий в рамках Армейских международных игр конкурс военных летчиков "Авиадартс-2019" начался 5 августа под Рязанью. В соревнованиях принимают участие 43 экипажа. Летчики уже прошли зачетные испытания по физической подготовке, воздушной разведке местности, навигации в незнакомом пространстве и технике пилотирования. Во вторник проходит последний третий этап по боевому применению по наземным целям - самая зрелищная часть конкурса. В полетах участвуют команды военных летчиков из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Многоцелевой вертолет Ми-8

Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

"В общем зачете российская команда "Авиадартса" находится на первом месте, команды Республики Казахстан, Республики Белоруссия и КНР пока на втором, третьем и четвертом местах. Но третий этап - самый весомый, и картина за один день может полностью поменяться", - отметил главный судья состязаний генерал-майор Олег Маковецкий перед началом бомбометания.

Он уточнил, что из-за плохой погоды, а именно низкой облачности и ветра, на прошлой неделе пришлось перенести соревнования. Дата полетов с боевым применением сдвинулась, но в последние два дня в Рязань вернулась ясная погода, поэтому летную программу планируется нагнать.

Взрывы и дым под Рязанью

Зрители, в основном это семьи с детьми, несмотря на рабочий день, с раннего утра приезжают на авиационный полигон Дубровичи в 15 км от Рязани. С 2015 года здесь проходят финалы международного "Авиадартса". Исключением стал 2017 года, когда конкурс проходил в Китае, однако победа неизменно оказывалась на стороне россиян. Примерно в километре от трибун установлены мишени, на которые с шумом падают ракеты и бомбы.

"Цель третьего этапа очень простая: надо попасть в зачетную площадь мишени, а лучше - непосредственно в щит размером 2 на 2 метра, любым боеприпасом", - уточнил Маковецкий.

В соревнованиях участвуют 43 экипажа, среди которых представители всех родов авиации - оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской. Штурмовики, истребители и вертолеты пытаются попасть в цель неуправляемыми ракетами и снарядами из авиационной пушки, остальные самолеты сбрасывают бомбы. Самая жесткая конкуренция - среди истребителей и боевых вертолетов, в этих номинациях представлено по четыре экипажа, тогда как у военно-транспортной авиации - по три, а у бомбардировщиков и штурмовиков - по два.

Группа ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник"

Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Из-за резкого шума многие девочки и мамы, приехавшие поболеть за летчиков, быстро уходят с полигона. Зато мужчины и мальчишки получают удовольствие от раздающихся взрывов и клубов дыма.

"Мне очень нравится, как вертолеты попадают по мишеням. Вживую это выглядит интереснее, чем в кино", - поделился впечатлениями шестилетний Максим Богомолов, пока мама уводила с поля его младшую заплакавшую сестру.

После завершения летной программы судейский корпус, в состав которого входят представители всех стран, участвующих в конкурсе, проверяет точность ударов экипажей с помощью системы объективного контроля "Вереск", определяя координаты попадания авиационной бомбы вплоть до сантиметров. Кроме того, специалисты выезжают на мишенное поле и подсчитывают места ударов.

"Авиадартс" испытывает молодежь

По словам организаторов, российская команда отличается возрастом участников.

Группа ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник"

Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

"Максимальный возраст участников - 35 лет, по должности они должны быть не выше командира звена, но по опыту средний возраст российской команды порядка 27-28 лет, чаще всего это старшие лейтенанты или капитаны авиационных частей со всей страны. Молодежи интересно в конкурентной борьбе проявить себя, чтобы попасть на эти соревнования, они проходят три этапа отбора, включая всероссийский этап "Авиадартса", - рассказали ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

В 2019 году победителем российского этапа соревнований стал Южный военный округ, поэтому на международных играх основу сборной нашей страны составляют его представители. Как отметил Маковецкий, ежегодно в составе команды появляются новые пилоты, в то время как за Белоруссию и Казахстан выступают опытные летчики, что связано с численностью ВВС этих государств.

Предварительные итоги международного этапа "Авиадартста" станут известны уже в среду, а церемония награждения состоится 17 августа, где для жителей Рязани летчики четырех стран устроят показательные выступления.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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