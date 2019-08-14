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14.08.2019
ТАСС

Российские снайперы стали вторыми на конкурсе Армейских игр в Бресте

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Снайпер отдельной бригады разведки на позиции
Снайпер отдельной бригады разведки на позиции.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первое место заняли белорусские стрелки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российская команда заняла второе место на конкурсе "Снайперский рубеж", уступив лишь организаторам соревнований - белорусским стрелкам. Об этом говорится в сообщении пресс-центра конкурса, который проходил в рамках Армейских международных игр.

"Финальным этапом конкурса стали командные соревнования, которые проходили в формате эстафеты "Снайперского биатлона". В упорной борьбе российская команда завоевала второе место, уступив пальму первенства команде страны - организатора конкурса. Третье место заняли снайперы из Казахстана, китайские стрелки финишировали последними", - отмечается в сообщении.

Российскую команду представляли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. К. К. Рокоссовского из Благовещенска, а также Новосибирского высшего военного командного училища и окружного центра снайпинга Восточного военного округа.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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