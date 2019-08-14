Войти
14.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Военный снегоболотоход решили создать в России

410
0
0
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Специалисты Курганмашзавода (входит в Ростех) создают для силовиков модификацию гражданского снегоболотохода ТМ-140, сообщил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

"Универсальная грузовая платформа снегоболотохода ТМ-140 разработки "Курганмашзавода" позволяет устанавливать на машину различные модули и технологическое оборудование. Сегодня прорабатывается вопрос по установке боевого телеуправляемого модуля с пулеметной установкой с целью продвигать такую машину в силовые структуры", – передает РИА "Новости" слова Абрамова.

Другими перспективными разработками Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в "Курганмашзавод") является бронетранспортер БТ-3Ф и легкий танк на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевого отделения от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".

"В СКБМ "Курганмашзавода" ведутся работы по созданию современных средств инженерной разведки и разминирования по заданию Минобороны России. В интересах инженерных войск СКБМ разрабатывает специальное гусеничное шасси для инженерной разведывательной машины", – добавил Абрамов.

Он рассказал также, что российские боевые машины пехоты БМП-3 при модернизации получат новые средства активной защиты.

"Модернизационный потенциал БМП-3 далеко не исчерпан. В настоящее время разрабатываются системы защиты от баллистических средств поражения, РПГ-7, СПГ-9, возможности увеличения пассивной защиты, а также прорабатывается вопрос интеграции в изделие средств активной защиты", – сказал Абрамов.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Минобороны проходят испытания боевые машины пехоты БМП-3, оснащенные новейшим боевым модулем "Эпоха".



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМП-3
БТ-3Ф
РПГ-7
Эпоха БМ
Компании
КБМ
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
СКБМ Курган
СКБМ Самара
Похожие новости
13.08.2019
Ведущему КБ по разработке легкобронированной гусеничной техники – 65 лет
01.07.2019
Курганмашзавод представил свои перспективные боевые и гражданские машины на форуме "Армия-2019"
11.06.2015
«Тракторные заводы» на форуме «Армия-2015» представят свои перспективные разработки
20.09.2013
«СПРУТ-СД» - самый мощный боевой комплекс для ВДВ представят на RAE 2013
26.12.2012
Боевые гусеницы: для России актуально
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?