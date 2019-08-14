Военный снегоболотоход решили создать в России

Специалисты Курганмашзавода (входит в Ростех) создают для силовиков модификацию гражданского снегоболотохода ТМ-140, сообщил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

"Универсальная грузовая платформа снегоболотохода ТМ-140 разработки "Курганмашзавода" позволяет устанавливать на машину различные модули и технологическое оборудование. Сегодня прорабатывается вопрос по установке боевого телеуправляемого модуля с пулеметной установкой с целью продвигать такую машину в силовые структуры", – передает РИА "Новости" слова Абрамова.

Другими перспективными разработками Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в "Курганмашзавод") является бронетранспортер БТ-3Ф и легкий танк на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевого отделения от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".

"В СКБМ "Курганмашзавода" ведутся работы по созданию современных средств инженерной разведки и разминирования по заданию Минобороны России. В интересах инженерных войск СКБМ разрабатывает специальное гусеничное шасси для инженерной разведывательной машины", – добавил Абрамов.

Он рассказал также, что российские боевые машины пехоты БМП-3 при модернизации получат новые средства активной защиты.

"Модернизационный потенциал БМП-3 далеко не исчерпан. В настоящее время разрабатываются системы защиты от баллистических средств поражения, РПГ-7, СПГ-9, возможности увеличения пассивной защиты, а также прорабатывается вопрос интеграции в изделие средств активной защиты", – сказал Абрамов.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Минобороны проходят испытания боевые машины пехоты БМП-3, оснащенные новейшим боевым модулем "Эпоха".

Дмитрий Зубарев