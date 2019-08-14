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14.08.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" похвалился "ядерным буксиром"

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Источник изображения: Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В рамках госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряда составных частей макета наземного прототипа транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса ("ядерного буксира"), сообщается в годовом отчете "Роскосмоса" за 2018 год.

В документе говорится, что дальнейшая реализация проекта "Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса" планируется в рамках Федеральной космической программы. Другие подробности, касающиеся ТЭМ, не сообщаются.

В ноябре 2018 года в России был представлен облик "ядерного буксира".

В октябре государственный научный "Центр Келдыша" заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

"Росатом" неоднократно (в частности, в марте 2016-го) заявлял о планах изготовления к 2018 году опытного образца "ядерного буксира", предназначенного для полетов в дальнем космосе.

Проект под названием "Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса" был в 2010 году одобрен комиссией при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России. На его реализацию из бюджета выделили 17 миллиардов рублей.

В период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

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Росатом
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