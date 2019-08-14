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14.08.2019
Интерфакс-АВН

США со среды вводят ограничительные меры против Калужского радиотехнического НИИ

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Логотип КНИРТИ
Логотип ОАО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт".
Источник изображения: http://vk.me/

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство торговли США приняло решение добавить Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт в санкционный список, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.

"Добавить в список организаций одну российскую организацию акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (КНИРТИ), поскольку КНИРТИ является филиалом Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который находится в санкционном списке Минфина США", - говорится в документе.

В список также вносятся еще 16 предприятий из таких стран, как Армения, Бельгия, Канада, КНР и его специальный административный район Гонконг, Грузия, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ и Великобритания.

"Эти 17 предприятий были классифицированы правительством США как действующие во вред национальной безопасности или интересам международной политики США", - отмечается в уведомлении.

Компании добавлены в список EAR (Export Administration Regulations). В него включают структуры, которые либо представляют угрозу нацбезопасности или внешней политике США, либо, по мнению Вашингтона, с разумной долей вероятности потенциально способны представлять такую опасность.

В отношении фигурантов списка вводятся дополнительные требования для получения лицензий на экспорт. Кроме того, ограничивается возможность получения ими разрешений на экспорт без лицензий.

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Страны
Армения
Бельгия
Великобритания
Грузия
Канада
Китай
Малайзия
Нидерланды
ОАЭ
Россия
США
Компании
КНИРТИ
КРЭТ
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