"Сценарии агрессии": на Украине спрогнозировали действия России

Киев подозревает Москву в планах нанести ядерные удары по Украине

Минобороны Украины представило несколько вариантов якобы возможного проявления "российской агрессии". Так, наиболее опасным вариантом развития событий ведомство называет "полномасштабное применение военной силы", первым этапом которого, согласно утверждению, станет уничтожение с воздуха стратегически важных для страны объектов. В рамках этого "сценария агрессии" Россия якобы может применить и ядерные боезаряды.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины определили восемь "сценариев агрессии", которую якобы может проявить Россия, передает "Радио Свобода" со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Ивана Апаршина. Половина названных вариантов предполагает участие вооруженных сил.

Первым и наиболее опасным назвали вариант "полномасштабного применения военной силы" с российской стороны. По мнению Апаршина, российские военные могут использовать не только авиацию для уничтожения важных военных и экономических целей.

"Я убежден на сто процентов, что первый этап - это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались", - приводит его слова украинское СМИ.

Апаршин отметил, что Украина к этому готовится и открыто об этом говорит. В то же время издание отмечает, что если Россия придет к такому "сценарию", то реализовываться он будет в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать сопротивление.

Как утверждает "Радио Свобода" со ссылкой на военных разведчиков, у границ Украины якобы сосредоточено порядка 500 единиц самолетов тактической авиации и более 300 военных вертолетов России.

Следующим этапом этого "полномасштабного вторжения", отмечает СМИ, может стать сухопутная операция, которая необходима, чтобы взять под контроль конкретные территории. Радио обращает внимание, что украинские военные якобы установили, что еще в прошлом году "Россия сосредоточила на украино-российской границе, а также на оккупированных территориях более 80 тыс. военнослужащих". При этом, по информации издания, на территории Южного военного округа с 2016 года были созданы три новых мотострелковые дивизии.

"Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне", - уверен помощник руководителя президентского офиса.

По мнению украинских специалистов, Россия, возможно, будет использовать также "нестратегические, то есть менее мощные, ядерные боезаряды", передает издание. Так, ссылаясь на данные украинского оборонного ведомства, СМИ утверждает, что в Крыму размещены "пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом".

"Российская Федерация может осуществить три тысячи пусков высокоточных ракет", - заявляет издание. В качестве украинского ответа на возможное "вторжение" России в материале приводятся характеристики "козырей" ВСУ - крылатых ракет "Нептун" и системы залпового огня с управляемым боеприпасом "Ольха".

Второй, "наиболее вероятный сценарий агрессии" - конфликт внутри страны, который якобы может спровоцировать российская сторона.

"Операция направлена на дестабилизацию ситуации в Украине. Этот сценарий могут реализовать силы специальных операций Российской Федерации, а также незаконные вооруженные формирования", - говорится в материале.

В качестве третьего варианта приводится "пограничный конфликт". В зону опасности попадают, по утверждению "Радио Свобода", "российско-украинские участки, оккупированные территории, граница с непризнанным Приднестровьем". В этот же список входит также Белоруссия, где, по информации украинского издания, "размещены объекты вооруженных сил Российской Федерации и проводятся совместные военные маневры".

Последний и самый маловероятный вариант - это втягивание Украины в возможный конфликт России с другими соседними странами.

Несмотря на то, что киевские власти говорят о так называемой "российской агрессии", российские власти не намерены ни с кем из соседей воевать. Об этом в апреле этого года заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после встречи российского лидера с эстонским коллегой Керсти Кальюлайд, которая выражала опасения стран Балтии по поводу "российской угрозы".

"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности. Мы убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - так прокомментировал беседу двух глав Песков, подчеркнув, что Россия "не представляет угрозу ни для кого из своих соседей".

О том, что РФ не намерена развязывать войну с Украиной, говорил в декабре 2018 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров."Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю", - приводит его слова "Комсомольская правда". Он отметил, что считает объявление войны проявлением "нервного срыва и слабости".

Ангелина Мильченко