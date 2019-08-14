Китайская команда выиграла все состязания экипажей РХБ разведки (Синьхуа, Китай)

Китайская команда заняла первые места во всех состязаниях экипажей радиационной, химической и биологической разведки в рамках Армейских международных игр-2019. Россияне стали вторыми. Соревнования проходили в три этапа: индивидуальная гонка, эстафета и огневая подготовка. В финальной части приняли участие команды из Китая, Армении, Египта, России и Вьетнама.

Китайская команда заняла первые места во всех состязаниях экипажей радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки "Безопасная среда" в рамках Армейских международных игр-2019 (АрМИ), победив в понедельник в эстафете в рамках конкурса с результатом 20 минут 42 секунды.

Конкурс прошел в три этапа: индивидуальная гонка, эстафета и огневая подготовка. В нем приняли участие команды из Китая, Армении, Египта, России и Вьетнама.

В состоявшейся 8 августа индивидуальной гонке первые два места заняли китайские экипажи, третье - российский. Китайская команда также одержала победу с результатом 600 баллов в огневой подготовке. Второе и третье место заняли российская и вьетнамская команды.

С 3 августа Армейские международные игры-2019 проходят в десяти странах, включая Китай, Россию, Беларусь и Казахстан. В городском уезде Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай) проводятся 4 этапа соревнований, в частности, соревнования экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", соревнования подразделений ПВО "Чистое небо", соревнования ремонтных взводов вооружения "Мастер-оружейник" и соревнования экипажей радиационной, химической и биологической разведки "Безопасная среда".