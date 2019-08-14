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14.08.2019
Российская газета

Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике

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Источник изображения: rg.ru

В Баренцевом море прошли учения по оказанию помощи высокобортному (океанскому) кораблю, который получил условные повреждения в условиях Арктики. В учениях были задействованы четыре судна обеспечения Северного флота и спасательный буксир "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

О замысле учений рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. По сценарию, на большом океанском судне в его качестве выступил носитель глубоководных спасательных аппаратов "Михаил Рудницкий", произошел пожар. Судно потеряло ход.

На помощь выдвинулись спасатели. Сама операция состояла из нескольких этапов. Сначала буксиры из дальнобойных лафетных стволов охладили корпус корабля и ликвидировали возгорание на верхней палубе. Затем с пожарного катера высадили на борт аварийно-спасательную группу, которая локализовала возгорания во внутренних помещениях.

Моряков, получивших "ожоги", доставили на борт спасательного буксирного судна "Алтай", где развернули госпиталь. Само "аварийное" судно взяли на буксир, а экипаж "Алтая" обеспечил подачу электроэнергии для запуска оборудования, необходимого для управления во время буксировки.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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Военные учения
пр.1452
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1 комментарий
№1
14.08.2019 11:00
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике.
Такой громкий заголовок для самого рядового учения.
Во первых: "Михаил Рудницкий" не является высокобортным кораблем, во вторых учение в Арктике подразумевает работу во льдах, в третьих использование противопожарного катера свидетельствует о учении проводимом недалеко от пункта базирования по причине малой мореходности подобных катеров и т.д и тп...
Как то стыдно военному моряку читать подобные "громогласные" заголовки.
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