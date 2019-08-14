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14.08.2019
Интерфакс-АВН

Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет

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Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" обнародовал размер средней зарплаты в госкорпорации и ее дочерних структурах за 2018 год.

"Средняя заработная плата работников Госкорпорации "Роскосмос" и организаций Госкорпорации "Роскосмос" по итогам 2018 года составила 59,7 тыс. рублей", - говорится в годовом отчете компании.

По данным госкорпорации, на 2018 год общее число работников, занятых в структурах "Роскосмоса" составляло 189,5 тыс. человек. Мужчины составляют 55% из них, женщины - 45%. Средний возраст работников составил 45,1 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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