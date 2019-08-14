Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет

Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" обнародовал размер средней зарплаты в госкорпорации и ее дочерних структурах за 2018 год.

"Средняя заработная плата работников Госкорпорации "Роскосмос" и организаций Госкорпорации "Роскосмос" по итогам 2018 года составила 59,7 тыс. рублей", - говорится в годовом отчете компании.

По данным госкорпорации, на 2018 год общее число работников, занятых в структурах "Роскосмоса" составляло 189,5 тыс. человек. Мужчины составляют 55% из них, женщины - 45%. Средний возраст работников составил 45,1 года.