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14.08.2019
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" сообщил об утверждении стратегии развития ядерной энергетики в космосе

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Президент России утвердил разработанную Стратегию развития космической ядерной энергетики, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Разработаны, согласованы и представлены на утверждение проект указа президента Российской Федерации "О Стратегии развития космической ядерной энергетики на период до 2030 года" и проект Стратегии развития космической ядерной энергетики на период до 2030 года", - говорится в годовом отчете Роскосмоса за 2018 года.

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