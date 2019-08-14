"Роскосмос" сообщил об утверждении стратегии развития ядерной энергетики в космосе
Космонавтика, Атомная промышленность и энергетика, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК, Новые разработки:
Здание госкорпорации "Роскосмос".
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Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Президент России утвердил разработанную Стратегию развития космической ядерной энергетики, сообщает госкорпорация "Роскосмос".
"Разработаны, согласованы и представлены на утверждение проект указа президента Российской Федерации "О Стратегии развития космической ядерной энергетики на период до 2030 года" и проект Стратегии развития космической ядерной энергетики на период до 2030 года", - говорится в годовом отчете Роскосмоса за 2018 года.
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