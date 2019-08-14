На Украине предлагают создать режимный морской район вокруг Крыма

Киев. 13 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственное учреждение "Госгидрография" Государственной службы морского и речного транспорта Украины выступило с инициативой создать морской режимный район вокруг Крыма, чтобы запретить заход судов во все порты полуострова, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события (. . .). Также свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона", - отметил начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинское и международное сообщество присоединиться к инициативе учреждения, "защитить интересы Украины и сохранить жизнь мореплавателей". С помощью таких действий ведомство намерено добиться изъятия "из незаконного оборота" электронной картографической продукции РФ на воды Украины. Кроме того, как ожидается, это позволит прекратить заход в крымские порты иностранных судов полностью и российских - частично.

В сообщении отмечается, что РФ на прилегающих к Крыму акваториях в Черном и Азовском морях, а также на украинском побережье Азовского моря создает и реализует электронные навигационные карты (ЭНК), что противоречит международным принципам и нормам и вызвало дублирование ЭНК производства Украины с ЭНК производства РФ. Это создало угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании (ЭКНИС) может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению. Сейчас существует 32 случая такого дублирования.

"Мы уже добились того, чтобы РЕНК PRIMAR не совершал реализации российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Сейчас, используя все имеющиеся способы, собираемся требовать от РЕНК IC-ENC (Великобритания) прекращения реализации ими ЭНК российского производства на воды Украины. Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова", - говорит первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.

17 июля 2019 г. сообщалось, что "Госгидрография" обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, а также к Международной гидрографической организации с требованием помочь изъятию российских карт с отображением украинских вод из международного оборота.