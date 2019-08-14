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14.08.2019
Lenta.ru

В России описали устройство ядерного "Буревестника"

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: Кадр: видео Министерство обороны РФ / РИА Новости

Произошедший 8 августа на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) взрыв вызван испытаниями ракеты с неограниченной дальностью полета, имеющей твердотопливный стартовый и воздушно-реактивный маршевый электродвигатели, написал в Facebook авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

Согласно специалисту, стартовый двигатель, работающий на твердом смесевом химическом топливе, обеспечивает старт и разгон ракеты до крейсерской скорости полета, после чего выключается. "А дальше начинает работать обычный воздушно-реактивный двигатель [ВРД] с вращающимся винтом или компрессором, приводимым в движение не продуктами горения авиационного топлива (как у обычных ВРД), а электричеством, поступающим от радиоизотопного источника энергии", — уверен эксперт.

Лукашевич уточнил, что такой источник "не является ядерным реактором в полном смысле слова, потому что в нем отсутствует управляемая реакция деления ядер". "Там находится активный изотоп, создающий очень высокую температуру, напрямую преобразовываемую в электричество. По сути, это высокоэффективный радиоизотопный термоэлектрический преобразователь. Маршевый двигатель может работать очень долго, сутки, недели или несколько месяцев, и это определяется не запасом авиатоплива (его просто нет), а ресурсом движущихся механических частей двигателя", — полагает специалист. По мнению эксперта, "создаваемое оружие слишком опасно, чтобы его создавать и испытывать, производить и накапливать".

12 августа "Лента.ру" писала, что испытанная под Северодвинском ракета должна получить как минимум две ступени, первая из которых оснащается ракетной или авиационной двигательной установкой (ДУ) с децилином или гептилом в качестве топливного компонента, а вторая — ВРД с одним или несколькими радиоизотопными термоэлектрическими генераторами (РИТЭГ).

9 августа на Западе предположили, что чрезвычайное происшествие в Архангельской области связано с испытаниями элементов крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.

"Доза радиоактивного облучения, которая дополнительно набралась из-за этого повышения, находится на уровне микрорентгена. Это в тысячу раз меньше разрешенной годовой дозы облучения", — сказал директор ИПБРАЭ РАН Леонид Большов, отметив, что "говорить об угрозе нарушения безопасности просто не приходится".

Эту точку зрения разделяет и главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. По его словам, радиоизотопный источник входит в состав системы управления загоревшейся экспериментальной двигательной установки, обладает крайне небольшой активностью и может быть опасным, только если взять его в руки или находиться в непосредственной близости от него.

Произошедший 8 августа на военном полигоне под Северодвинском взрыв, обусловленный, согласно официальным данным, инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной ДУ, вызвал гибель семи военных и гражданских специалистов.

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
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