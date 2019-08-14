Космонавт рассказал о предполагаемых нововведениях в скафандре для Луны

Герой России, космонавт Павел Виноградов предположил, какие новинки могут быть внедрены в новой модели скафандра для работы в открытом космосе и на Луне.

"Все выходные скафандры, которые сегодня используются нами, американцами и больше никем, были разработаны для Луны. Новые компьютеры, фильтры, насосы, материалы, оболочка (могут быть разработаны для скафандра — Ред.)", — заявил он в эфире НСН.

Ранее 13 августа генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил, что корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе впервые предлагается изготовить из композитных материалов.

На проект "Орлан" планируют отвести четыре года. Поздняков отметил, что для большей подвижности жесткую часть нового скафандра могут сделать короче, а для работы на Луне будет создана специальная модификация, включающая в себя штаны для передвижения по поверхности спутника Земли.