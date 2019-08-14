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14.08.2019
WarSpot

Стрелять по-тихому

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Источник изображения: warspot.ru

Перспективные американские винтовки должны стрелять точно, тихо и незаметно. Вчера, 12 августа, портал defence-blog.com сообщил о том, что армия США озвучила новые требования в рамках программы Joint Service Small Arms.

Среди новых требований американской армии — то, что перспективные винтовки должны стрелять незаметно. В частности, это касается так называемого "первого выстрела", вспышка которого всегда ярче и заметней последующих, особенно в тёмное время суток.

Сравнение вспышки первого и третьего выстрелов.

Источник изображения: defence-blog.com

Производители оружия уже работают по нескольким направлениям. Среди них как использование специальных пороховых присадок для уменьшения вспышки, так и использование специальных механизмов для удаления воздуха из ствола. В частности, рассматривается возможность продувки ствола специальным газом перед выстрелом.

Американская армия долгое время разрабатывает и тестирует различные технологии и стрелковые системы, которые должны прийти на смену винтовкам М4, пулемётам М249 и другим моделям оружия. Так, некоторые производители уже передали армии на испытания опытные образцы стрелкового оружия в рамках программы NGSW.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
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