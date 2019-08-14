Готовятся: Т-64 образца 2017 с тепловизором начали выпускать еще во Львове

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"Львовский бронетанковый завод" наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

Благодаря этому удалось расширить боевые возможности Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии.

При модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение целей огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Они имеют высокую устойчивость к световым помехам, не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины.

Также Т-64 образца 2017 г. получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации. Этот комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Информация о местонахождении каждой машины поступает начальникам всех уровней, от командира взвода до руководства боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную защиту от помех и перехвата и обеспечивают связь на дистанции до 70 километров.

Отметим, что ранее модернизацию танков Т-64 к этому уровню проводил только "Харьковский бронетанковый завод" "Укроборонпрома", который уже направил в украинскую армию более полутора сотен Т-64 образца 2017 года.

ГК "Укроборонпром"