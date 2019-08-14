Израиль прикроет: США купили ПРО "Железный купол"

США пришлось приобрести у Израиля комплекс ПРО "Железный купол"

В США подписан контракт на приобретение двух комплектов израильского противоракетного комплекса "Железный купол" для временного решения проблем ПРО армии США, заявил официальный представитель ведомства за модернизацию средств ПВО/ПРО. Что собой представляет комплекс и как американцы планируют вписать его в свою архитектуру безопасности, разбиралась "Газета.Ru".

Контракт на приобретение израильского ПРК "Железный купол" для нужд армии США подписан, и в скором времени появится график поставок и остальные детали по постановке этих систем на вооружение, заявил замначальника службы модернизации противовоздушной и противоракетной обороны США Дэрил Янгман на традиционном симпозиуме представителей оборонной промышленности США по вопросам ПВО/ПРО в Хантсвилле (Алабама). О прошедшем мероприятии пишет Defense News.

В последнее время в армии США существенно активизировались работы по разработке и дальнейшему принятию на вооружение новой системы ПВО/ПРО тактического уровня по программе "Возможность защиты от огня с закрытых позиций" (Indirect Fire Protection Capability, IFPC).

При этом американцы стремятся побыстрее получить системы IFPC как временного средства для защиты войск от НУРС, снарядов артиллерии и минометов, а также беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, чтобы восполнить свой дефицит потенциала для защиты от крылатых ракет хотя бы на временной основе.

"Однако собственной системы ПРО тактического уровня, тем более хорошо зарекомендовавшей себя в боевых действиях, в США в настоящее время нет", - пояснил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его мнению, именно в этой связи внимание американских военных привлекла система ПРО Iron Dome ("Железный купол"). Противоракетный комплекс Iron Dome был разработан американской компанией Raytheon и израильской фирмой Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd.). Часть комплектующих системы производится в Соединенных Штатах.

Израильский комплекс, по оценке американских военных, может стать промежуточным решением для создания в последующем перспективной американской системы ПРО тактического уровня.

"В то же время нельзя исключать, что "Железный купол" может стать и долговременным средством ПРО Армии США. Это зависит от того, как он будет функционировать в промежуточный период, - сказал Дэрил Янгман незадолго до симпозиума в Хантсвилле. - В настоящее время мы проводим анализ и эксперименты в целях эффективного выполнения программы IFPC".

Подобные меры включают в себя моделирование на инженерном уровне для определения эффективности нескольких вариантов систем ПРО, в том числе и "Железного купола", или элементов этой системы.

Полковник Чак Уоршим, руководитель проекта Армии США по системам защиты от крылатых ракет в исполнительном офисе программы "Ракеты и космос", заявил, что в настоящее время долговременная стратегия программы IFPC уточняется. В течение лета и осени, по его словам, станет окончательно ясно, как будут выглядеть уточненные контуры этой программы.

"Железный купол", пишет Defense News, поступит на оснащение подразделений и частей Армии США и будет принимать участие в мероприятиях боевой подготовки - как официальных, так и неофициальных. Военные США хотят определить, насколько Iron Dome органично впишется в архитектуру их программы IFPC.

Сегодня противоракетный комплекс Iron Dome - одна из самых популярных систем противовоздушной/противоракетной обороны в мире.

Iron Dome разрабатывался с учетом разрешения главной израильской проблемы, связанной с постоянными обстрелами со стороны сектора Газа артиллерийскими системами и самодельными неуправляемыми реактивными снарядами, для чего комплексу была необходима высокопотенциальная многофункциональная РЛС (МРЛС) на базе фазированной активной решетки, способная отслеживать и выдавать целеуказание по сверхмалоразмерным целям с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) около 0,01-0,02 кв. м, а также иметь высокопроизводительную цифровую вычислительную машину, способную одновременно определять степень угрозы от каждой из нескольких десятков подлетающих снарядов путем расчета траектории и точки падения последних.

По сути, МРЛС системы "Железный Купол" должна была совместить в себе качества контрбатарейной РЛС артиллерийской разведки с возможностями РЛС целеуказания большой дальности. И такая РЛС была разработана.

Каждая батарея "Железного купола" может защищать территорию площадью 150 кв. км. Первое подразделение встало на боевое дежурство в марте 2011 года. На июль 2014 года, боевое дежурство несли уже девять батарей по всей территории Израиля. К концу 2014 года батареями "Железного купола" успешно сбито 1200 ракет.

В состав батареи Iron Dome входит многофункциональная радиолокационная станция (МРЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems, Центр управления огнем и три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками "Тамир".

МРЛС EL/M-2084 предназначена для обнаружения цели, захвата на сопровождение и построения траектории ее полета. Артиллерийские снаряды и неуправляемые снаряды обнаруживаются на удалении до 70-90 км, авиация - до 450 км. Также "Железный купол" может перехватывать управляемые авиабомбы и свободнопадающие авиабомбы.

Поскольку около 75% ракет "Кассам" не попадают в цель, РЛС проводит вычисление траектории и не выдает команду на перехват, если, согласно расчетам, ракета упадет в ненаселенный район. Это позволяет существенно снизить финансовые затраты на использование "Железного купола".

Система наведения противоракеты на цель - активная радиолокационная. Ракета выходит на цель по командам, полученными от радара, который расположен на самой ракете. Длина ракеты "Тамир" - 3 м, диаметр - 160 мм, масса - 90 кг. Дальность стрельбы - 17-18 км, вес боевой части - 11 кг. Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от $50 млн до $170 млн.

До самого последнего времени каждый пуск ракеты системы Iron Dome обходился в $30-40 тыс., что многократно превышает стоимость любой из возможных перехватываемых ракет. Для сравнения, стоимость ракеты РСЗО "Град" - около одной тысячи долларов, а самодельного "Кассама" - около $200.

Таким образом, даже при 100% эффективности, перехват средства нападения обходится намного дороже, чем стоимость самого средства нападения.

Но экономическая эффективность системы заключается в том, что ранее, при попадании ракеты в жилой квартал, израильское государство выплачивало не менее одного миллиона шекелей (около $250 тыс.) компенсации городу и его жителям.

Конгресс США поручил Пентагону развернуть две батареи Iron Dome уже к 2020 бюджетному году.

Отдел "Армия"