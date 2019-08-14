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14.08.2019
Военное обозрение

Греция поставит ВС Египта 92 боевых машины пехоты БМП-1 из наличия армии

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Египетская армия в ближайшее время может получить на вооружение большую партию боевых машин пехоты БМП-1. О желании передать египтянам 92 боевые машины заявили в Греции. Об этом сообщает "Российская газета".

БМП-1 греческой армии без ПТРК "Малютка", но с "Браунингом" М2НВ

Источник изображения: Минобороны Греции

Министерство обороны Греции передает вооруженным силам Египта 92 боевые машины пехоты БМП-1 из наличия греческой армии. Перед передачей машины проходят восстановительный ремонт на предприятии в Греции, на выполнение контракта по ремонту всех БМП партии отведено 26 месяцев. При этом не сообщается, кто оплачивает восстановление машин. По одним данным, это делают сами египтяне, по другим - контракт оплачивают США через одну из своих многочисленных программ. Совсем маленький процент дается на то, что ремонт проводится на греческие средства, но он выглядит совсем фантастическим на фоне финансового кризиса в стране.

БМП-1 греческой армии с установкой ЗУ-23-2

Источник изображения: Минобороны Греции

Сообщается, что все БМП, которые будут поставлены Египту, были получены Грецией в начале 90-х годов после объединения Германии и расформирования Национальной народной армии ГДР. Тогда грекам досталось 500 боевых машин пехоты, произведенных по советской лицензии на восточногерманских предприятиях. Перед передачей БМП, они были доведены до европейских стандартов: на них установили новые радиостанции, дымовые гранатометы, а также поворотники, зеркала заднего вида и т.д. При этом были демонтированы устаревшие противотанковые комплексы 9K11 "Малютка", а вместо них уже в Греции на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ. На части машин вместо башен с 73-мм орудиями 2A28 были установлены 23-мм ЗУ 23-2.

Передача части БМП-1 Египту уже не первая, в 2005-2006 годах партия из 100 машин была передана Ираку.

В египетской армии хорошо знакомы с БМП-1. На сегодняшний день на вооружении армии находится более 200 таких машин, полученных от СССР еще в 70-х годах прошлого века.

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Страны
Германия
Греция
Египет
Ирак
Россия
США
Продукция
2A28
9M14 Малютка
БМП-1
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