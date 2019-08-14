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14.08.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Касатонов" в течение недели выйдет на завершающий этап заводских испытаний

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Фрегат Адмирал Касатонов и корвет Гремящий
Фрегат Адмирал Касатонов и корвет Гремящий.
Источник изображения: © Фото : Дмитрий Филиппов / ВМФ

На этой фазе планируется проверить корабельные системы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" в ближайшую неделю выйдет на полигоны Балтийского моря для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний. В сентябре этого года начнутся государственные испытания судна, сообщил во вторник представитель пресс-службы Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"В течение недели новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря. Решение о выходе будет принято после окончательного доклада Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову и готовности экипажа фрегата и сдаточной команды завода "Северная верфь" к выполнению программы испытаний", - сказал офицер.

По его словам, в ходе последнего этапа заводских ходовых испытаний фрегата будут проверены корабельные системы.

Дыгало сообщил, что экипаж фрегата сейчас готовится к выходу в море. Совместно со сдаточной командой завода производится проверка к выходу в море оборудования и вооружения корабля. "Экипаж фрегата прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ для проведения всех этапов программы испытаний и дальнейшей эксплуатации бортовой техники и систем вооружения", - добавил капитан.

"Адмирал Касатонов" - первый в серии и второй построенный на предприятии "Северная верфь" фрегат проекта 22350. Заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года. Первый этап ходовых испытаний прошел в конце 2018 года. Главную ударную мощь фрегатов проекта 22350 составляют два универсальных корабельных комплекса на восемь ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР
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