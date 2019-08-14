Су-24 и Су-25 оборудуют катапультными креслами с подогревом

Катапультные кресла для фронтового бомбардировщика Су-24 и штурмовика Су-25 получат электроподогрев. Об этом сообщил генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Старые кресла для Су-24 и Су-25 снабжаются системой электроподогрева", — сказал он в интервью "РИА Новости".

Поздняков отметил, что в глубокой модернизации имеющихся кресел смысла пока нет.

"Их срок эксплуатации достигает до 40 лет, высказываются предложения о его дальнейшем продлении", — пояснил он.

Поздняков также сообщил, что в России модернизируют разгрузочный жилет летчиков боевой авиации на случай катапультирования над вражеской территорией. По его словам, "в связи с сирийскими событиями" актуален вопрос размещения в жилете медикаментов, питания, гранат, сигнальных ракетниц и других необходимых предметов.