Традиции Петра Великого в подготовке офицеров ВМФ живут

Шойгу принял участие в торжественной закладке учебного корпуса Нахимовского училища в Калининграде

Строительство филиала нахимовского училища в Калининграде завершит формирование системы довузовских учебных заведений военно-морской направленности, расположенных в местах базирования всех флотов России. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на торжественной церемонии закладки камня под строительство учебного заведения.

"Сегодня здесь, на калининградской земле, которая так богата флотскими традициями, мы даём старт строительству филиала прославленного Нахимовского военно-морского училища.

Его создание завершит формирование сети нахимовских училищ по всей стране и на всех флотах", – сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что 1 сентября следующего года первые нахимовцы Калининграда и Калининградской области переступят порог учебного заведения.

"По нашим традициям во вновь создаваемые нахимовские, суворовские, президентские кадетские училища мы отбираем лучших из лучших. И традиционно у нас очень и очень высокий конкурс не только на места кадет, но и на места преподавателей", – сказал Шойгу.

"Я уверен, что в Калининградской области, безусловно, есть очень достойные преподаватели, ветераны флота, которые помогут в создании и самой базы, и преподавательского коллектива, и курсовых офицеров. И мы с вами увидим здесь, я надеюсь, одно из лучших учебных заведений не только Министерства обороны, не только флота, но и нашей страны", – подчеркнул Шойгу.

Стоит сказать пару слов об училище. В настоящее время филиалы нахимовского училища действуют в Санкт-Петербурге (считается головным, образовано в 1944 году) во Владивостоке (Тихоокеанский флот), Севастополе (Черноморский флот) и Мурманске (Северный флот).

В октябре 2018 года Шойгу предложил открыть в Калининградской области филиал нахимовского военно-морского училища, так как Балтийский флот единственный, где пока нет подобного учебного заведения.

Здания и сооружения училища возведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны.

При работе над проектом за основу взяты особенности города – тесная, дом к дому, средневековая сдержанность и лаконичность застройки. Здания и сооружения Калининградской "Нахимовки" выполнят в стиле современной эклектики с элементами Прусской архитектуры с кирпичной фактурой характерной цветовой гаммы.

В первую очередь будут возведены учебно-административный корпус с кабинетами и аудиториями, актовым залом и библиотекой, столовая на 620 мест, медпункт, корпус дополнительного образования, два спальных корпуса, крытый спорткомплекс, стадион и ряд других.

На втором этапе строители возведут крытую автостоянку и спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком.

Планируется, что 1 сентября 2020 года в Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища сядут за парты 560 воспитанников

Анатолий Жильцов