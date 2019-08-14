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14.08.2019
Российская газета

В российской армии появятся безэкипажные бронемашины

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Источник изображения: rg.ru

Сенсацией обернулось посещение министром обороны Сергеем Шойгу танкостроительного предприятия в Нижнем Тагиле. Ему показали прототипы первых в мире танков-роботов.


Гендиректор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в Уралвагонзавод, Андрей Терликов познакомил министра не только со всей линейкой выпускаемой продукции военного назначения, но и продемонстрировал нечто совершенно новое.

Министру обороны показали образцы высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе шасси танка Т-72Б3. Возможно, их начнут выпускать уже в ближайшем будущем.

Западные эксперты всегда ставили в вину советским и российским конструкторам то, что они не заботятся о комфорте экипажей боевых машин. Наши, мол, делают упор только на боевую эффективность, добиваясь ее любой ценой. Критику, наверное, услышали и решили вообще от экипажей отказаться. Ставка теперь делается на боевых роботов.

Еще при создании платформы "Армата" говорилось, что на ее базе создадут не только классические танки и боевые машины пехоты, но и серию робототехнической техники. Работы в этом направлении, что стало очевидно, велись достаточно активно. Но внедрять полученные результаты решили пока на хорошо отработанных и очень надежных танках Т-72Б3.

Сообщается, что на начальном этапе будет создано два типа безэкипажных бронемашин.

Один можно назвать танком прорыва. Он будет иметь классическую 125-мм пушку или даже более мощное орудие. Этот робот способен прорвать самую укрепленную оборону и проложить путь для обитаемых машин мотострелковых подразделений. Важно то, что танк будет иметь усиленную броню, а также новейшие комплексы активной и динамической защиты. Подбить его очень сложно. Ну а возможный подрыв на мине грозит лишь остановкой - людей в машине нет, никто не пострадает.

Другой тип - это роботизированная боевая машина огневой поддержки. Она должна поддерживать шквалом огня пехоту, выявлять и уничтожать все огневые точки противника в районе ведения боевых действий. Это может быть уже готовый вариант БМПТ "Терминатор" или машина с новым вооружением, например, с автоматической 57 мм пушкой.

В перспективе, как предполагают специалисты, танки-роботы смогут нести и другое вооружение.

Управление тяжелыми роботизированными комплексами возможно вести как из стационарных хорошо защищенных пунктов, так и с подвижных, созданных на базе того же Т-72Б3.

Танки Т-72, созданные почти полвека назад и казавшиеся морально устаревшими, приобретают вторую жизнь. И это абсолютно верное решение. В своей конструкции танк оказался настолько совершенным, что даже западные эксперты в области вооружений считают его лучшим средним танком второй половины ХХ века.

Кстати, на проходящем сейчас в рамках Международных военных игр АрМИ-2019 танковом биатлоне проявилась еще одна удивительная особенность старой, но совсем не устаревшей машины. Т-72Б3 смог развить скорость 82 км/час. Самые современные и комфортабельные "Абрамсы", "Леопарды" и "Леклерки" такими динамическими характеристиками похвастать не могут.

Первые безэкипажные танки, управляемые по радио, в нашей стране пытались спроектировать незадолго до начала Великой Отечественной. Тогдашняя технологическая база не позволила довести дело до конца. Сегодня, используя все современные ноу-хау, нашим конструкторам первым в мире удалось реализовать то, о чем на Западе говорят лишь в будущем времени.


Сергей Птичкин

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