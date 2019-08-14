Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России

Вслед за председателем правительства Дмитрием Медведевым перевести Россию на четырёхдневную рабочую неделю предложили в Федерации независимых профсоюзов РФ. При этом в ФНПР заявили, что сокращение числа рабочих дней обязательно не должно привести к уменьшению заработной платы. Хотелось бы в это верить, но вопрос: как обязать каждого из работодателей на это пойти? Не появятся ли в очередной раз "обходные" схемы и лазейки, когда сотрудник вдруг "захотел" работать пять или шесть дней в неделю исключительно "по собственной инициативе"?

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В аппарате ФНПР при этом заявили, что возможный переход на 4-дневную рабочую неделю в России можно связывать с "высокопроизводительным трудом в отдельных странах, отраслях и на предприятиях". В том же профсоюзном ведомстве заявляют, что страны, входящие в десятку мировых лидеров по наименьшей продолжительности рабочей недели, одновременно обладают высокими показателями в социально-экономической сфере.

Странность этих настойчивых разговоров состоит в том, что в правительстве неоднократно заявляли о не дотягивающей до уровня экономически развитых стран производительности труда в РФ. В ФНПР тоже говорят только об отдельных отраслях. И где в таком случае логика в заявлениях в поддержку 4-дневки? Либо правительство уже разработало комплекс мер, при реализации которого производительность труда по всем отраслям будет существенно повышена, либо все эти слова не более чем популизм.

Если допустить, что в современных условиях, например, промышленное производство переводить на 4-дневку, то нужно либо увеличивать процент автоматизации производства, либо набирать дополнительное число сотрудников. Масштабная автоматизация – недешёвое занятие, а расширение штата по ряду отраслей может оказаться невозможным в силу отсутствия подготовленных кадров.

А как быть в сфере медицины? В регионах зачастую и при нынешних параметрах рабочей недели нет достаточного числа специалистов в медучреждениях. Если сокращать число рабочих дней, то либо больных распускать по домам, либо опять-таки наращивать штат врачей и медсестёр, но тогда снова замкнутый круг, так как специалистов и так не хватает.

Что по сфере образования? Работать по 4-дневке, а учиться по 5-ти или 6-дневке? Или всех, и педагогов, и обучающихся, на 4-дневку с одновременным урезанием объёмов учебных планов и программ? Минус математика или минус физкультура?

С военной сферой всё ещё сложнее, вопросов ещё больше. Тут автоматизацией точно не обойдёшься.

Но если вдруг на центральных каналах станут часто мелькать сюжеты об абсолютно счастливых россиянах (включая пожилых), которые с упоением рассказывают о сохранённой работодателем зарплате при уменьшении недельной трудовой нагрузки по инициативе самого работодателя, то закон могут и принять. А о его целесообразности, эффективности и последствиях не только для экономики в целом, но и для отдельно взятого гражданина, как часто бывает, думать будем потом…

Кстати, что-то давно на федеральных каналах не выходили сюжеты о 80-летних леди и джентльменах, которые не хотят на пенсию, а хотят не только работать, но и погружаться с аквалангом, прыгать с парашютом и побеждать в соревнованиях по гиревому спорту.