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14.08.2019
Российская газета

Сирийские танкисты "прокачали" Т-72

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Источник изображения: rg.ru

Бойцы сирийских правительственных войск основательно доработали танк Т-72АВ.

Судя по фотографиям, появившимся в Сети, этот "семьдесят второй" получил комплекс оптико-электронного подавления Sarab-2. Данная разработка местной оборонной промышленности хорошо показала себя в ходе боевых действий - она успешно нейтрализует управляемые противотанковые ракеты противника.

Также эксперты обратили внимание на расположенную над стволом 125-мм пушки 2А46 "коробку". По всей видимости, там находится камера тепловизонного устройства Viper-72, также разработанного и изготовляемого небольшими партиями в Сирии.

Впервые такие приборы были замечены несколько лет назад. Помимо Т-72 их модификации устанавливались также на Т-55 и Т-55МВ. Разумеется, они не настолько совершенны, как ночные прицелы на Т-90А, но их применение значительно повышало возможности танков во время боевых операций в темное время суток.

Также многие увидели на снимках смонтированную на верхней лобовой детали корпуса инфракрасную видеокамеру, которая помогает механику-водителю выполнять свои обязанности.

Отмечается, что это устройство, по всей видимости, было приобретено в интернет-магазине по невысокой цене и может стать своеобразной альтернативой штатным приборам.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
2А46
Т-55
Т-72
Т-90 "Владимир"
Проекты
ИТ
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