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14.08.2019
Известия.ru

Песков напомнил о заявлении "Росатома" по ЧП в Архангельской области

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Организация, проводившая испытания новых вооружений на полигоне в Архангельской области, уже сделала заявления по этому поводу. Об этом напомнил во вторник, 13 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о ЧП.

По словам представителя Кремля, в "Росатоме" объяснили причины аварии, которая, к сожалению, привела к гибели пяти человек.

"Больше мне добавить нечего", — подчеркнул Песков.

Пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области в ходе испытаний "нового специзделия". Об этом заявил накануне на прощании с погибшими глава "Росатома" Алексей Лихачев. Коллеги погибших выполнят задание Родины, безопасность страны будет надежно обеспечена, подчеркнул руководитель госкорпорации.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников саровского ядерного центра — Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Их представят к государственным наградам.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
Ядерный щит
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