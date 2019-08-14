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14.08.2019
Военно-промышленный курьер

Для инженерных войск создадут новую машину разведки и разминирования

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты "Курганмашзавода" (входит в госкорпорацию "Ростех") создают новую машину инженерной разведки и разминирования на гусеничном шасси по заказу российских инженерных войск, сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"В СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения) "Курганмашзавода" ведутся работы по созданию современных средств инженерной разведки и разминирования по заданию Минобороны РФ. В интересах инженерных войск СКБМ разрабатывает специальное гусеничное шасси для инженерной разведывательной машины", – цитирует С. Абрамова РИА Новости.

"Курганмашзавод" – одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты и их модификации, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения - гусеничные вездеходы, мини-погрузчики с бортовым поворотом и другое. Является одним из градообразующих для региона.

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Страны
Россия
Компании
КБМ
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
СКБМ Курган
СКБМ Самара
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