Для инженерных войск создадут новую машину разведки и разминирования

Специалисты "Курганмашзавода" (входит в госкорпорацию "Ростех") создают новую машину инженерной разведки и разминирования на гусеничном шасси по заказу российских инженерных войск, сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"В СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения) "Курганмашзавода" ведутся работы по созданию современных средств инженерной разведки и разминирования по заданию Минобороны РФ. В интересах инженерных войск СКБМ разрабатывает специальное гусеничное шасси для инженерной разведывательной машины", – цитирует С. Абрамова РИА Новости.

"Курганмашзавод" – одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты и их модификации, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения - гусеничные вездеходы, мини-погрузчики с бортовым поворотом и другое. Является одним из градообразующих для региона.