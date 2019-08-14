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14.08.2019
WarSpot

Индия вооружается наземным "БраМосом"

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Индия начинает обновлять наземные противокорабельные ракетные комплексы. Вчера, 12 августа, портал navyrecognition.com сообщил о том, что индийские ВМС объявили о покупке двух батарей ракет BrahMos.

"Для ВМФ будут приобретены две мобильные ракетные береговые батареи. Военно-морской флот развернёт сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, установленные на грузовиках Tatra, недалеко от крупных городов, откуда ракетные комплексы смогут уничтожить любой приближающийся военный корабль противника в случае, если он будет представлять угрозу", — сообщили в пресс-службе Минобороны Индии.

Мобильная ракетная установка BrahMos.

Источник изображения: navyrecognition.com

BrahMos – совместное детище индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development Organization) и российской военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения", в 1998 году организовавших совместное предприятие BrahMos Aerospace. Название "БраМос" было образовано путем соединения названий двух рек – Брахмапутры и Москвы.

Под названием BrahMos совместное предприятие разрабатывает и производит сверхзвуковые ракеты, способные развивать скорость свыше 3000 км/ч. В основе проекта лежит советская разработка П-800 "Оникс" (точнее, его экспортная версия – "Яхонт"). Изначально BrahMos разрабатывался как противокорабельная ракета, однако позднее были созданы его новые версии, которые могут поражать наземные и надводные цели, стартуя со стационарных и мобильных пусковых установок, расположенных на земле, а также подлодок, кораблей и самолётов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
Х-61 Яхонт
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
Tatra
НПО машиностроения
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