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14.08.2019
ИноСМИ

The Independent: Трамп намекает на передислокацию американских войск из Германии в Польшу

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Carolyn Kaster

По сообщению британской "Индепендент", администрация Трампа намекает, что американские войска будут передислоцированы из Германии в Польшу. Это будет наказанием для Берлина за то, что он не выполнил свои обязательства по финансированию НАТО.

По сообщению британской "Индепендент", администрация Трампа намекает, что американские войска будут передислоцированы из Германии в Польшу. Это будет наказанием для Берлина за то, что он не выполнил свои обязательства по финансированию НАТО.

Члены Североатлантического союза договорились в сентябре 2014 выплачивать в бюджет НАТО 2% своего ВВП. Однако ведущие государства Европы до сих пор не делают этого, что постоянно раздражает Трампа и заставляет его время от времени напоминать всем, что альянс с Европой "плохая сделка" для США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Польша
США
Проекты
NATO
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