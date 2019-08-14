The Independent: Трамп намекает на передислокацию американских войск из Германии в Польшу

По сообщению британской "Индепендент", администрация Трампа намекает, что американские войска будут передислоцированы из Германии в Польшу. Это будет наказанием для Берлина за то, что он не выполнил свои обязательства по финансированию НАТО.

По сообщению британской "Индепендент", администрация Трампа намекает, что американские войска будут передислоцированы из Германии в Польшу. Это будет наказанием для Берлина за то, что он не выполнил свои обязательства по финансированию НАТО.

Члены Североатлантического союза договорились в сентябре 2014 выплачивать в бюджет НАТО 2% своего ВВП. Однако ведущие государства Европы до сих пор не делают этого, что постоянно раздражает Трампа и заставляет его время от времени напоминать всем, что альянс с Европой "плохая сделка" для США.