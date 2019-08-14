Сирийский опыт: в США оценили модернизацию смертоносного Су-34

Американские СМИ заинтересовались модернизацией российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34, который западные аналитики и так уже называют "смертоносным".

Как пишет The National Interest, с начала эксплуатации самолета прошло относительно немного времени. Издание задается вопросом, почему в таком случае потребовалась модернизация и выдвигает свои предположения.

Как отмечается в публикации, разработка Су-34 началась еще в 1980-х годах, а сейчас машину планируется снабдить современным набором авионики и средств РЭБ по примеру Ту-22М3М и Ту-160М2.

Еще одной важной причиной называется опыт, который приобрел Су-34 во время войны в Сирии. Американское издание признает, что этот самолет хорошо показал себя в серии воздушных ударов по террористам. Однако конструкторы хотят еще больше повысить боевую эффективность машины. В частности, отмечается, что обновленный Су-34 сможет нести больший комплекс вооружения, хотя конкретные детали пока остаются неясными.

Кроме того, как отмечает The National Interest, модернизированный Су-34 станет более привлекательным для экспортных целей.

Руслан Мельников