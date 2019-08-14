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14.08.2019
Интерфакс-АВН

Российские разработки современного оружия значительно опережают американские - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Заявление президента США Дональда Трампа о том, что американцы имеют продвинутые технологии, подобные тем, что испытывались на полигоне в Архангельской области, не является для России новой информацией, РФ обладает более совершенными разработками, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили о том, что в США проводятся подобные исследовательские программы. И, конечно, было бы странно, если бы страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, не занималась бы такими проектами. Эта информация не является новой", - сказал Песков журналистам во вторник.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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