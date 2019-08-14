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14.08.2019
Интерфакс-АВН

Скачок радиации в Северодвинске не представлял опасности для населения - Онищенко

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Повышение радиационного фона в Северодвинске было кратковременным и не представляло опасности для населения, сообщил "Интерфаксу" во вторник экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

"Никакой опасности для населения в этом не было", - сказал он.

Росгидромет во вторник сообщил, что 8 августа в Северодвинске после ЧП на военном полигоне радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок мощности радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 МСК до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета.

В воскресенье в интервью "Интерфаксу" Онищенко сказал, что чрезвычайное происшествие на военном полигоне в Архангельской области не требовало эвакуации населения.

"Были приняты исчерпывающие меры, адекватные ситуации. Там были "коротыши" - короткоживущие элементы. Период их полураспада исчисляется минутами и часами. И объем был незначительный. Необходимости в эвакуации не было ни по каким признакам", - сказал Онищенко.

"Если бы причиной повышения фона были долгоживущие радиоактивные элементы, была бы задействована другая схема обеспечения безопасности населения", - сказал Онищенко.

"Я считаю, что принятые меры были адекватны сложившейся ситуации. Короткоживущие элементы почти сразу распались, что привело к нормализации фона до естественного уровня", - сказал Онищенко.

Онищенко участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, занимался выработкой мер по обеспечению радиационной безопасности на Дальнем Востоке после аварии на АЭС в Фукусиме (Япония). В 2009 году, будучи главой Роспотребнадзора, Онищенко утвердил действующие в настоящее время нормы радиационной безопасности.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

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