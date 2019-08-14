В Кремле отреагировали на заявление Трампа о ЧП под Архангельском

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию российской стороны в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Буревестник".

"Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к героической гибели наших коллег. Больше мне добавить к этому нечего, призываю вас ориентироваться на информацию, которую дает наша организация", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ранее в своем "Твиттере" Трамп написал, что взрыв российского "Скайфолла" (название "Буревестника" по классификации НАТО - ИФ) заставил людей переживать о качестве воздуха в регионе.

Об инциденте на полигоне 8 августа сообщило Минобороны. В госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников, еще трое получили травмы. По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.