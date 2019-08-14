Камчатский призывник взыскал с Минобороны "упущенную выгоду"

Интересный судебный прецедент создан в Елизовском районе Камчатского края. Стало известно о вынесенном местный районным судом решении по иску молодого человека об "упущенной при призыве на военную службу выгоде".

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На страницах местных СМИ сообщается, что молодой человек обратился в суд с иском о незаконном его призыве в армию. На момент призыва он проходил обучение в аспирантуре одного из вузов и работал на авиационном предприятии, с которым заключил трудовой договор. В местном военкомате не приняли во внимание обучение на дневном отделении аспирантуры и в армию молодого человека призвали.

В итоге призывник выставил военкомату счёт за "упущенную материальную выгоду". В период с июня по октябрь прошлого года истец, как считает, недополучил около 290 тысяч рублей в виде заработной платы, которую получал до призыва в армию.

Елизовский районный суд признал призыв аспиранта на военную службу незаконным и обязал военное ведомство выплатить призывнику причитающуюся сумму в виде компенсации. Однако Минобороны выплачивать заявленные почти 300 тысяч рублей не будет, так как в ведомстве отметили, что потрачены деньги в размере около 102 тысяч рублей на содержание призывника. В итоге аспиранту вернут около 188,5 тыс. рублей из казны Минобороны. Именно эту сумму и взыскал с главного оборонного ведомства житель Камчатки.