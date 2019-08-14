Войти
14.08.2019
Военное обозрение

Камчатский призывник взыскал с Минобороны "упущенную выгоду"

731
0
0

Интересный судебный прецедент создан в Елизовском районе Камчатского края. Стало известно о вынесенном местный районным судом решении по иску молодого человека об "упущенной при призыве на военную службу выгоде".

Источник изображения: topwar.ru

На страницах местных СМИ сообщается, что молодой человек обратился в суд с иском о незаконном его призыве в армию. На момент призыва он проходил обучение в аспирантуре одного из вузов и работал на авиационном предприятии, с которым заключил трудовой договор. В местном военкомате не приняли во внимание обучение на дневном отделении аспирантуры и в армию молодого человека призвали.

В итоге призывник выставил военкомату счёт за "упущенную материальную выгоду". В период с июня по октябрь прошлого года истец, как считает, недополучил около 290 тысяч рублей в виде заработной платы, которую получал до призыва в армию.

Елизовский районный суд признал призыв аспиранта на военную службу незаконным и обязал военное ведомство выплатить призывнику причитающуюся сумму в виде компенсации. Однако Минобороны выплачивать заявленные почти 300 тысяч рублей не будет, так как в ведомстве отметили, что потрачены деньги в размере около 102 тысяч рублей на содержание призывника. В итоге аспиранту вернут около 188,5 тыс. рублей из казны Минобороны. Именно эту сумму и взыскал с главного оборонного ведомства житель Камчатки.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?