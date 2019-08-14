МВД Перу приобретет транспортный самолет Ан-178

Первый прототип военно-транспортного самолета Ан-178 на авиасалоне Dubai Airshow-2015, ноябрь 2015 года.

ЦАМТО, 13 августа. Министерство внутренних дел Перу по рекомендации Комитета по оценке контрактов с иностранными государствами (CECEE) приобретет один ближнемагистральный транспортный самолет Ан-178 украинского ГП "Антонов".

Как сообщает Defensa.com, тендер проведен в рамках программы замены самолета Ан-32Б. В конкурсе также участвовали европейские C-27 "Спартан" и C-295M.

Комитет CECEE дал комплексную оценку представленным предложениям. В частности, были оценены эксплуатационные характеристики, сроки поставки, гарантии, вопросы обучения персонала и компенсационные программы.

Представленный украинским "Спецтехэкспортом" Ан-178 набрал 80,02 балла. Его стоимость была оценена в 65 млн. долл.

На втором месте оказался C-27J "Спартан" компании Leonardo, представленный Национальным управлением по вооружениям Италии. Он набрал 66,22 балла. Стоимость – 65 млн. долл.

Третье место занял C-295M компании Airbus Military, представленный Генеральной дирекцией по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Испании. Самолет получил 58,60 баллов при стоимости 55 млн. долл.

По оценке пресс-службы ГП "Антонов", Ан-178 может вызвать интерес у азиатских и латиноамериканских стран. Министерство обороны Украины, со своей стороны, планирует приобрести 15 самолетов начальной партии. Ожидается, что первый Ан-178 будет поставлен к концу 2021 года.