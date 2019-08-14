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14.08.2019
Российская газета

Работа кипит: новейшие Т-15, Т-16 и "Терминаторы" заметили в цехах УВЗ

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Источник изображения: rg.ru

Перспективные машины на платформе "Армата" и новейшие модификации танков Т-72 и Т-90 были замечены в сборочном цехе УВЗ во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу.


В репортаже телеканала "Звезда" продемонстрирована тяжелая БМП Т-15, которую военные эксперты по всем характеристикам считают лучшей в мире. В отличие от образца, ставешго привычным по форуму "Армия", здесь бронемашина находилась без гусеничных лент, бортовых экранов и боевого модуля.

Созданная на базе тяжелой унифицированной гусеничной платформы бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 была показана ГТРК "Урал". В отличие от своей родственницы по семейству "Армата", 57-тонный тягач полностью собран и готов к работе. Эта БРЭМ является самой мощной из всех известных.

Кроме машин совершенно нового поколения в процессе сборки находились глубоко модернизированные танки Т-90М, внешне отличающиеся от более ранних версий, например Т-90С (которые здесь тоже были), башнями с кормовыми защищенными отсеками для хранения боеприпасов и панорамными прицелами.

Вовсю кипела работа над боевыми машинами огневой поддержки "Терминатор", представляющими собой совершенно новый класс боевой техники.

Для Российской армии предназначены Т-72Б3, являющиеся сейчас самыми массовыми основными боевыми танками и поступающими кроме сухопутных войск еще и в подразделения ВДВ.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, в закрытом режиме Сергею Шойгу были представлены высокозащищенные танки-роботы на основе Т-72Б3.

В минувшем году сообщалось о создании нескольких образцов такой техники, в том числе варианта со скорострельными пушками и ракетным вооружением.


Алексей Брусилов

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Страны
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Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-15
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