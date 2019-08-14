Войти
14.08.2019
Военное обозрение

В Китае успешно испытали прототип многоразовой ракеты

442
0
0

Китайская частная ракетная компания Linkspace провела успешные испытания демонстратора многоразовой ракеты-носителя RLV-T5. Во время теста ракета поднялась на высоту 300 метров, после чего совершила мягкую посадку на место старта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник изображения: hightech.fm

Китайская компания Linkspace провела успешные испытания демонстратора технологий многоразовой ракеты RLV-T5, во время которого смогла успешно посадить взлетевшую ракету. Согласно сообщению компании, во время тестов было протестировано несколько ключевых технологий многоразового использования ракет, в том числе зажигание и спуск, а также параллельное подключение нескольких двигателей.

Ракета RLV-T5 длиной 8,1 метра поднялась на заданную высоту 300 метров, а затем приземлилась с точностью в 7 сантиметров, полет длился 50 секунд. Это новая веха в китайских исследованиях ракет многоразового использования

- заявили в компании.

Отмечается, что специалисты Linkspace разрабатывают ракету-носитель легкого класса Newline-1, состоящую из двух ступеней. Компания выбрала ту же схему, что применяется SpaceX в Falcon 9 - первая ступень будет многоразовой и после разделения будет возвращаться на специальную площадку. Ракету планируют применять для вывода на низкую околоземную орбиту микроспутников типа CubeSat, что позволит сильно сократить стоимость запусков по сравнению с выводом на орбиту на ракетах среднего и тяжелого классов. Согласно заявлению представителей Linkspace, первую ступень ракеты можно будет использовать не менее 100 раз.

На прототипе-демонстраторе RLV-T5 компания отрабатывает технологию реактивной посадки первой ступени. Он оснащен пятью жидкостными ракетными двигателями, работающими на этаноле и жидком кислороде. Прототип имеет высоту 8,1 метра и диаметр 65 сантиметров.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
SpaceX
Похожие новости
12.04.2019
Израильский аэропорт включил полет на Луну в свое расписание рейсов
14.02.2018
Плюсы и минусы плана Трампа по "приватизации" МКС
27.12.2016
Первые с конца
15.08.2016
«Ракетные двигатели – сильное конкурентное преимущество России»
05.09.2014
«Байконур»: билет в будущее
18.04.2014
И на Марсе будут яблони цвести
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?