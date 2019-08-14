В Китае успешно испытали прототип многоразовой ракеты

Китайская частная ракетная компания Linkspace провела успешные испытания демонстратора многоразовой ракеты-носителя RLV-T5. Во время теста ракета поднялась на высоту 300 метров, после чего совершила мягкую посадку на место старта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Китайская компания Linkspace провела успешные испытания демонстратора технологий многоразовой ракеты RLV-T5, во время которого смогла успешно посадить взлетевшую ракету. Согласно сообщению компании, во время тестов было протестировано несколько ключевых технологий многоразового использования ракет, в том числе зажигание и спуск, а также параллельное подключение нескольких двигателей.

Ракета RLV-T5 длиной 8,1 метра поднялась на заданную высоту 300 метров, а затем приземлилась с точностью в 7 сантиметров, полет длился 50 секунд. Это новая веха в китайских исследованиях ракет многоразового использования

- заявили в компании.

Отмечается, что специалисты Linkspace разрабатывают ракету-носитель легкого класса Newline-1, состоящую из двух ступеней. Компания выбрала ту же схему, что применяется SpaceX в Falcon 9 - первая ступень будет многоразовой и после разделения будет возвращаться на специальную площадку. Ракету планируют применять для вывода на низкую околоземную орбиту микроспутников типа CubeSat, что позволит сильно сократить стоимость запусков по сравнению с выводом на орбиту на ракетах среднего и тяжелого классов. Согласно заявлению представителей Linkspace, первую ступень ракеты можно будет использовать не менее 100 раз.

На прототипе-демонстраторе RLV-T5 компания отрабатывает технологию реактивной посадки первой ступени. Он оснащен пятью жидкостными ракетными двигателями, работающими на этаноле и жидком кислороде. Прототип имеет высоту 8,1 метра и диаметр 65 сантиметров.