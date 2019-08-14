Украина ударными темпами модернизирует советские Т-64

Пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о том, что Львовский бронетанковый завод наладил серийный выпуск танков Т-64 образца 2017 года.

Как сообщает Warspot , модернизация включает в себя установку тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и новую динамическую защиту. В частности, "новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнём 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях".

В описании модернизации также указано, что другие члены экипажа получают новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения: "Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне".

Модернизацию бронетехники также проводит Харьковский бронетанковый завод, который уже направил украинской армии более 150 танков Т-64 образца 2017 года.