"Нехорошо": Трамп оценил взрыв под Архангельском

Трамп разобрался во взрыве на полигоне в Архангельской области

Дональд Трамп, комментируя взрыв на военном полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа, заявил, что Вашингтон многое понял после случившегося. По его словам, американская сторона обладает похожими технологиями, но более продвинутыми. В США выразили мнение, что на этом полигоне взорвалась ракета с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что его страна многое поняла после ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Глава государства обратил внимание, что у американцев есть похожие, но более продвинутые технологии.

"Взрыв российской Skyfall [название крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" по классификации НАТО] заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал американский лидер.

О том, что на этом полигоне испытывался именно "Буревестник", вечером 12 августа сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

Эту ракету презентовал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Оружие обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, что делает его неуязвимым "как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО", подчеркнул глава государства.

По данным "Фонтанки", под Архангельском мог взорваться малогабаритный источник энергии с использованием делящихся материалов. Такой вывод издание сделало из заявления научного руководителя Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Вячеслава Соловьева, выступившего накануне в эфире саровского телеканала "Канал-16".

В свою очередь, РБК со ссылкой на представителей "Росатома" сообщило, что погибшие на полигоне сотрудники госкорпорации занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты.

"Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям", - отметили там.

В результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома".

Они были посмертно удостоены орденов Мужества. Всего награждены были восемь представителей госкорпорации. Соответствующий указ президента России был представлен на траурной церемонии.

Финансовая ответственность за будущее семей погибших лежит на "Росатоме". "Речь идет не только об одноразовый помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас", - сказал собеседник РБК.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Об этом сообщили в Минобороны. По информации ведомства, детонация и возгорание имели место в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

Старший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда заявил Reuters, что обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации. Он также обратил внимание, что ранее уже сообщалось о разработке в России ракеты с ядерным двигателем.

Вскоре после случившегося телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы написал, что радиационный фон в близлежащем населенном пункте превышен в три раза. Но в Минобороны эту информацию опровергли, заверив, что выбросов радиации и вредных веществ не было. При этом после аварии на сайте администрации Северодвинска разместили сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. Согласно ему, на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышали максимально допустимых. Позже сообщение удалили.

Губернатор региона Игорь Орлов решил, что эвакуировать население из-за инцидента не требуется.

После случившегося власти Архангельской области созвали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по региону. Встречей руководил заместитель губернатора Алексей Алсуфьев.

По данным открытых источников, около села Ненокса, где произошло ЧП, находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там проходят испытания баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных ракет.

Как сообщил ТАСС источник, пожар начался на судне на территории воинской части под Северодвинском. Он заявил, что инцидент произошел во время работы гражданских специалистов. Телеграм-канал Baza также указал, что ЧП имело место на объекте ВМФ.

Лидия Мисник