Немцы против американского ядерного оружия на своей территории

После расторжения договора РСМД Германия может стать главной ареной ядерного противостояния РФ и НАТО. На авиабазе бундесвера в Бюхеле складировано 20 атомных бомб. В случае вооруженного конфликта, сбросить их на противника должны немецкие летчики на самолетах "Торнадо". При этом 86% немцев считают, что ФРГ должна полностью отказаться от американского ядерного оружия.

Подавляющее большинство немцев - против дальнейшего размещения американского ядерного оружия на территории Германии. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провел немецкий социологический институт "Кантар" (Kantar) в связи с расторжением договора РСМД о ракетах средней и меньшей дальности. 86% немцев считают, что правительство ФРГ должно полностью отказаться от размещения в Германии американского ядерного оружия, и лишь 8% граждан выступают за его сохранение. По мнению немецких аналитиков, результаты опроса стали подлинным вызовом правительству Германии, которое все еще не определилось в этом вопросе. Хотя в Берлине хотели бы избавиться от американских атомных бомб, геополитическая зависимость от США слишком велика.

Вопрос стоит чрезвычайно остро: будут ли американцы после выхода из договора РСМД размещать в Европе дополнительное ядерное оружие? Официально генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока таких планов нет. По имеющейся информации, на авиабазе бундесвера в немецком Бюхеле складировано порядка 20 атомных бомб типа В61. В случае вооруженного конфликта, сбросить на противника их должны немецкие летчики на самолетах типа "Торнадо". При этом на территории Германии продолжается размещение модернизированных тактических атомных бомб В61-12, которые, по мнению специалистов, гораздо эффективнее старых и фактически стирают грань между тактическими и стратегическими ядерными вооружениями. Американские атомные бомбы размещаются также на авиабазах "Инджирлик" в Турции и "Авиано" в Италии, в Бельгии, Нидерландах и Великобритании. Внутреннее расследование, проведенное американскими ВВС, показало, что большинство мест складирования ядерных боеприпасов в Европе не отвечает критериям безопасности.

По мнению деловой газеты "Хандельсблатт" (Handelsblatt), после расторжения договора РСМД Германия может стать главной ареной очередного ядерного противостояния России и НАТО. А ведь именно протесты против гонки вооружений вывели в 80-е годы миллионы немцев на улицу. Подписанный в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом договор позволил уничтожить свыше 3 тысяч ракет средней дальности, способных нести ядерное оружие. Вот и сейчас немцы готовы к массовым акциям протеста, как это было в 80-е годы. Журнал "Шпигель" (Der Spiegel) отмечает, что исчезает не просто договор, а центральный элемент всей структуры безопасности в Европе. Теперь европейцам грозит новая гонка вооружений.

Расторжение договора РСМД вызвало негативную реакцию во всем мире. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир лишился "бесценного" механизма по предотвращению атомной войны. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к выработке новых правил по контролю за вооружениями, так как после расторжения договора РСМД уровень угроз в Европе значительно повысился. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг официально признал, что отказ от РСМД увеличивает угрозу потенциального применения атомного оружия в случае конфликта. В интервью газете "Берлинер моргенпост" (Berliner Morgenpost) Столтенберг призвал Германию сохранить на своей территории американское атомное оружие и не предпринимать никаких попыток, которые поставили бы под угрозу единство НАТО. По его словам, это особенно необходимо после расторжения договора РСМД. Хотя Столтенберг добавил, что НАТО не стремится развязывать новую гонку вооружений, по мнению специалистов, она уже практически началась. США уже давно разрабатывают две новые крылатые ракеты - с атомными боеголовками для подводных лодок и традиционные - для наземного базирования. Однако в то, что на них не будут установлены атомные боеголовки, никто не верит. К тому же, считает ведущий немецкий аналитик Ульрих Кюн, любая крылатая ракета, летящая в сторону России, может стать предлогом для ответного ядерного удара, ведь на ней не написано, несет она ядерную боеголовку или нет.

Политическое руководство Германии занимает в этом жизненно важном вопросе крайне непоследовательную позицию. В 2009 году тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал вывести все американские ядерные заряды с территории Германии. Это требование было вписано в правительственное коалиционное соглашение и поддержано Бундестагом. Однако канцлер Ангела Меркель настояла на том, чтобы вопрос о выводе американских ракет и боеголовок решался сообща с другими партнерами по НАТО. И в дальнейшем Меркель блокировала все инициативы социал-демократов по этому вопросу.

На руку проамериканским силам сыграли события 2014 года в Крыму, когда правительство ФРГ приняло решение предоставить США неограниченную отсрочку на размещение атомных бомб на территории Германии. Таким образом, правительство ФРГ не только потеряло контроль над атомными арсеналами, но и взяло на себя обязательство вложить миллионы евро в модернизацию авиабазы в Бюхеле, где началась замена атомных бомб на более современные.

Тем не менее, немецкие социал-демократы не оставляют попыток избавиться от американских ядерных арсеналов. Нынешнее аннулирование договора РСМД дает им возможность вновь поставить этот вопрос на повестку дня. Социал-демократов поддерживает фракция Левой партии в Бундестаге. Глава фракции Дитмар Барч высказался за вывод из Германии всех американских войск, включая ядерное оружие. Однако в Германии и Европе есть свои "ястребы". Они считают, что европейцы не способны дать отпор России без помощи США. Поэтому они поддерживают идею размещения новых ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Некоторые предлагают даже нанести превентивные удары с целью уничтожения российских ракет средней дальности.

Немецкие комментаторы отмечают, что в нынешней ситуации Европа продемонстрировала свою очевидную слабость. Фактически президент США Дональд Трамп и его советник по вопросам безопасности Джон Болтон выбросили в мусорное ведро договор РСМД, даже не посоветовавшись с европейцами, лишив их таким образом важнейшего механизма безопасности. Теперь в силе остается лишь одно российско-американское соглашение в ядерной области - СНВ-3 (New Start), действие которого истекает в 2021 году. Шансы на его продление, по мнению французской "Круа" (La Croix), невысоки.

Возникает ситуация, когда США развязывают новую гонку вооружений и приступают к разработке запрещенных до сих пор видов оружия. Это создает новые очаги напряженности: к европейскому театру военных действий добавляется и конфронтация США с Китаем. Пентагон уже заявил о намерении разместить мощный арсенал ракет средней дальности на территории союзников в Азии, чтобы противостоять экспансии Китая в регионе.

Дмитрий Добров