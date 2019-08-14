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14.08.2019
ЦАМТО

Компания Raytheon модернизирует ЗРК "Пэтриот" ВС Германии

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Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 13 августа. Компания Raytheon проведет модернизацию систем ПВО/ПРО "Пэтриот" ВС Германии к самой современной конфигурации, доступной в рамках прямого коммерческого контракта.

Стоимость подписанного через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам NSPA (NATO Support and Procurement Agency) соглашения на проведение работ составляет 105,5 млн. долл.

По заявлению вице-президента Raytheon по интегрированным системам ПВО/ПРО Тома Лалиберти, модернизация обеспечит соответствие системы ПВО/ПРО Германии современным требованиям, по крайней мере, до 2035 года.

Контракт был заключен вскоре после одобрения финансирования программы модернизации комитетами по обороне и бюджету Федерального парламента Германии.

После проведения модернизации комплексы ВС Германии будут унифицированы с аналогичными системами пяти других союзников по ЕС и НАТО, на вооружении ВС которых они состоят.

Как отмечается, все страны, включая США, получают выгоду от участия в консорциуме 16 стран по системам "Пэтриот" благодаря совместному финансированию модернизации, возможности своевременно получать обновление для противодействия новым угрозам, совместимости с системами стран-партнеров.

Как сообщал ЦАМТО, 12 июля 2019 года госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 50 ракет "Пэтриот" PAC-3MSE. Запрос также включает конверсионные комплекты PAC-3MSE пусковых установок, другого оборудования и услуг. Полная стоимость соглашения может составить 401 млн. долл.

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Страны
Германия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
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Евросоюз
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