В США обещают через три года показать ядерный реактор для базы на Марсе

Американский полноценный компактный ядерный реактор, создаваемый для работы на поверхности Луны и Марса, будет полностью готов "примерно через три года". Об этом было заявлено на совещании Рабочей группы НАСА по будущим космическим проектам.

прототип ядерного реактора Kilopower Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

По словам руководителя проекта Kilopower Патрика Маклюра, в настоящее время завершены наземные испытания ядерного реактора, разрабатываемого в рамках данного проекта, но было принято решение о казаться в отправке реактора на Луну, запланировав полет на Марс, который состоится примерно на 2022 году.

Когда мы завершили наземные испытания Kilopower, мы сразу же задумались об отправке нашей установки на Луну, однако быстро отказались от этой идеи, так как НАСА планирует высадить астронавтов не на северный, а южный полюс. Я думаю, что за три последующих года мы будем полностью готовы к первому полету на Марс

- заявил он.

В НАСА планируют обеспечить энергией будущую марсианскую базу с помощью компактного ядерного реактора, от которого можно будет запитать 3D-принтеры, которые будут печатать необходимые колонистам материалы для постройки базы, а также питать и обогревать всю базу. Данный портативный реактор должен вырабатывать до 10 кВт энергии в течении минимум 10 лет и иметь небольшой вес, чтобы быть доставленным на другую планету с помощью уже имеющихся или проектируемых ракет-носителей. В рамках данной программы уже разработан прототип "ядерного чемодана", испытания которого в 2018 году подтвердили заложенные в него характеристики.

Отметим, что аналогичные работы по созданию компактного ядерного реактора ведутся и в России.