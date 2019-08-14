Войти
14.08.2019
Военное обозрение

В США обещают через три года показать ядерный реактор для базы на Марсе

486
0
0

Американский полноценный компактный ядерный реактор, создаваемый для работы на поверхности Луны и Марса, будет полностью готов "примерно через три года". Об этом было заявлено на совещании Рабочей группы НАСА по будущим космическим проектам.

прототип ядерного реактора Kilopower

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

По словам руководителя проекта Kilopower Патрика Маклюра, в настоящее время завершены наземные испытания ядерного реактора, разрабатываемого в рамках данного проекта, но было принято решение о казаться в отправке реактора на Луну, запланировав полет на Марс, который состоится примерно на 2022 году.

Когда мы завершили наземные испытания Kilopower, мы сразу же задумались об отправке нашей установки на Луну, однако быстро отказались от этой идеи, так как НАСА планирует высадить астронавтов не на северный, а южный полюс. Я думаю, что за три последующих года мы будем полностью готовы к первому полету на Марс

- заявил он.

В НАСА планируют обеспечить энергией будущую марсианскую базу с помощью компактного ядерного реактора, от которого можно будет запитать 3D-принтеры, которые будут печатать необходимые колонистам материалы для постройки базы, а также питать и обогревать всю базу. Данный портативный реактор должен вырабатывать до 10 кВт энергии в течении минимум 10 лет и иметь небольшой вес, чтобы быть доставленным на другую планету с помощью уже имеющихся или проектируемых ракет-носителей. В рамках данной программы уже разработан прототип "ядерного чемодана", испытания которого в 2018 году подтвердили заложенные в него характеристики.

Отметим, что аналогичные работы по созданию компактного ядерного реактора ведутся и в России.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Марс
Ядерный щит
Похожие новости
06.10.2017
NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход истории
10.03.2017
"Коронный" номер
26.12.2016
Дмитрий Рогозин: Базу на Луне планируем построить к 2030 году
13.04.2012
«Американцы давили, но я настоял на отправке первого космического туриста»
02.07.2010
Россия прощается с космосом
19.05.2010
РФ и США могут договориться о новом двигателе для космических кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?