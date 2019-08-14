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14.08.2019
ЦАМТО

Около 2 тыс. военнослужащих ЦВО в Поволжье получили новую боевую экипировку "Ратник"

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Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото
Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 13 августа. Около 2 тыс. военнослужащих ЦВО в Самарской и Оренбургской областях получили новую боевую экипировку "Ратник". Это позволило повысить возможности подразделений при выполнении задач по предназначению.

"Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров.

В комплект входит более 40 элементов, включая системы индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
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