Около 2 тыс. военнослужащих ЦВО в Поволжье получили новую боевую экипировку "Ратник"
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Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЦАМТО, 13 августа. Около 2 тыс. военнослужащих ЦВО в Самарской и Оренбургской областях получили новую боевую экипировку "Ратник". Это позволило повысить возможности подразделений при выполнении задач по предназначению.
"Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров.
В комплект входит более 40 элементов, включая системы индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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