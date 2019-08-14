Варшава призвала ЕС усилить борьбу с "российской дезинформацией"

Польша призвала все страны Евросоюза приложить еще больше усилий по борьбе с "российской дезинформацией". Варшава предложила создать во всех странах ЕС национальные подразделения оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям, которые буду противостоять России в "попытках влиять на внутренние процессы в Европе".

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Правительственный аналитический центр Польши призвал создать на территории Европы сеть национальных подразделений оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom), которая будет бороться с "российской дезинформацией". По мнению польских аналитиков, уже имеющиеся в ряде стран аналогичные центры со своей работой не справляются, позволяя Москве вмешиваться во внутренние дела Европы.

Кроме этого, Варшава призывает Брюссель оказывать финансовую поддержку неправительственным организациям и взаимодействовать с центром стратегических коммуникаций НАТО.

В Польше заявляют, что Россия якобы находится в состоянии информационной войны с Западом и с помощью дезинформации пытается разделить единое европейское общество, влияя на внутренние процессы в Европе.

Цель этих усилий – сделать так, чтобы отвечающие интересам России идеи, такие как отмена экономических санкций, введенных после аннексии Крыма, агрессия против Украины и включение России в переговоры в сфере европейской безопасности, стали предметом общественного обсуждения

- говорится в аналитической записке, составленной в Польском институте международных отношений.

Отмечается, что действующая с 2015 года в ЕС рабочая группа East StratCom Task, уже "раскрыла" более 4,5 тыс. случаев ложных сообщений, источником которых якобы является Россия.