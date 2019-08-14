Войти
14.08.2019
Военно-промышленный курьер

Экипировку российских летчиков модернизируют после операции в Сирии

475
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Разгрузочный жилет летчиков боевой авиации после операции в Сирии решили модернизировать на случай их катапультирования над территорией противника.

"В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и так далее. У вертолетчиков такие жилеты есть, но они не адаптированы к катапультированию из самолета на больших скоростях", - рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

По его словам, сейчас предприятие ведет работы по адаптации разгрузочного жилета и его содержимого к критическим условиям при катапультировании из самолета. "Предварительные требования к жилету сформированы, изготовлен прототип. К осени планируется сформулировать окончательное техническое задание и в следующем году представить жилет на испытания", - рассказал глава предприятия.

Российские Воздушно-космические силы принимают участие в борьбе с террористами на территории Сирии с 2015 года.

В ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией и упал в четырех километрах от границы с Турцией. Анкара утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Российский Генштаб заявил, что самолет границу не пересекал, это подтверждали данные сирийской ПВО. Пилот Су-24 Олег Пешков после катапультирования расстреляли с земли боевики. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России.

Еще один российский летчик майор Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года, когда при совершении облета зоны деэскалации Идлиб его штурмовик Су-25 сбили из ПЗРК террористы. Приземлившись после катапультирования, летчик вел бой из штатного оружия, а после окружения боевиками, подорвал себя гранатой.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Турция
Продукция
F-16
Су-24
Су-25
Проекты
Медицина
Похожие новости
28.01.2019
Своих не бросать: как спасали летчиков, сбитых над территорией врага
10.05.2018
Герои войны: потери Вооруженных Сил РФ в ходе сирийской операции
06.02.2018
"Грачам" прописали высоту
20.12.2017
Ни разу не промазали
28.09.2016
Сирийский гамбит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?