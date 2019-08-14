Россия модернизирует военную промышленность Кубы

Россия поможет Кубе возродить военную промышленность. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника.

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Москва и Гавана подписали соглашение, в рамках которого Российская Федерация займется модернизаций комплекса ВПК острова Свободы. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Модернизация будет осуществляться за счет средств кредитной линии в 38 миллионов евро. На данный момент все контракты, обеспечивающие беспрепятственное осуществление сделки, подписаны.

В рамках работ Россия осуществит как модификацию уже поставленной техники, так и обучит специалистов, "чтобы они сами могли ремонтировать, модернизировать и создавать более совершенные образцы", говорится в заявлении Пунчука.

Отмечается, что несмотря на имевшиеся ранее сообщения о возможном выделении части выданного Гаване кредита на поставку новых вертолетов, все средства пойдут именно на передачу технологий и модернизацию уже имеющейся техники и комплекса ВПК.

Двустороннее сотрудничество между Российской Федерацией и Кубой обсуждалось на встрече, проведенной между председателем совета министров острова Свободы Рикардо Кабрисасом Руисом и министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.