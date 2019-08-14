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14.08.2019
ТАСС

Итальянский астронавт станет первым "космическим диджеем"

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Лука Пармитано
Лука Пармитано.
Источник изображения: © AP Photo/Dmitri Lovetsky

Выступление Луки Пармитано состоится непосредственно из модуля Columbus Международной космической станции, отметили в Европейском космическом агентстве

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым в мире космическим диджеем, выступив во вторник перед гостями музыкального фестиваля электронной музыки, который пройдет на испанской Ибице. Об этом сообщается на странице астронавта на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

"Во вторник Лука также выступит перед любителями музыки на Ибице в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Здесь он дебютирует в качестве первого космического диджея, поделившись своим опытом на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур", - говорится в сообщении. Там также поясняется, что выступление состоится непосредственно "из модуля Columbus Международной космической станции".

Авторы заметки отмечают, что астронавт не просто смешивает музыку, но и исполняет произведения на инструментах. В частности указывается, что на борту МКС в настоящее время находятся две гитары, синтезатор и саксофон.

BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition - музыкальный фестиваль электронной танцевальной музыки, который состоится с 12 по 16 августа на борту круизного лайнера на 3 тыс. мест. ЕКА сотрудничает с организаторами фестиваля с 2018 года.

Лука Пармитано на корабле "Союз МС-13" прибыл на МКС 21 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американским астронавтом Эндрю Морганом. Это его второй полет в космос.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Проекты
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