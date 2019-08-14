Специальные учения военной полиции ЦВО стартовали в трех регионах России

Екатеринбург. 13 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Комендатуры и подразделения военной полиции в Свердловской, Оренбургской и Кемеровской областях выдвинулись к местам дислокации воинских частей и на полигоны для специального учения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа во вторник.

За три дня учений военнослужащие отработают вопросы охраны и обороны военных объектов, эвакуации мирных жителей, патрулирования, сопровождения грузов с использованием новейших образцов вооружения и техники, а также организации взаимодействия при выполнении совместных задач с органами МВД и Росгвардии, говорится в сообщении.

На сборах специалисты применят опыт, полученный в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.