Специальные учения военной полиции ЦВО стартовали в трех регионах России
Сотрудники военной полиции.
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Екатеринбург. 13 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Комендатуры и подразделения военной полиции в Свердловской, Оренбургской и Кемеровской областях выдвинулись к местам дислокации воинских частей и на полигоны для специального учения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа во вторник.
За три дня учений военнослужащие отработают вопросы охраны и обороны военных объектов, эвакуации мирных жителей, патрулирования, сопровождения грузов с использованием новейших образцов вооружения и техники, а также организации взаимодействия при выполнении совместных задач с органами МВД и Росгвардии, говорится в сообщении.
На сборах специалисты применят опыт, полученный в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.
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