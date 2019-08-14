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14.08.2019
Известия.ru

Пушков рассказал о попытках США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Член Света Федерации Алексей Пушков рассказал о попытках США обеспечить себе алиби после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, ссылки Вашингтона на необходимость привлечь Пекин к переговорам о ракетах — это "упражнение в лицемерии".

"Они (эти ссылки — Ред.) призваны обеспечить США некое алиби после их решения выйти из ДРСМД", — сообщил сенатор в понедельник, 12 августа.

КНР, пояснил политик, уже неоднократно заявлял, что его подобные переговоры не интересуют, и Вашингтону это хорошо известно.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В российском МИД отметили, что действия Соединенных Штатов обусловлены желанием "избавиться от ограничений" в производстве запрещенных договором ракет.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Проекты
РСМД
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