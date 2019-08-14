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14.08.2019
Военное обозрение

В Индии заявили о покупке модернизированных МиГ-29 по "бросовым ценам"

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В Индии подтвердили информацию о том, что для ВВС страны у России будут закуплены модернизированные версии истребителей МиГ-29. При этом, традиционно для Индии, мнения экспертов разделились. Критики заключения контракта заявили о том, что ВВС Индии должны получать "исключительно современные боевые самолёты, а не делать ставку на авиацию прошлых поколений".

Источник изображения: topwar.ru

Тем временем в издании OneIndia отмечают, что покупка модернизированных МиГ-29 очень выгодна, так как осуществляется "почти по бросовой цене". Если верить данным этого индийского издания, то Россия поставит для ВВС Индии упомянутые модернизированные самолёты (с новейшей авионикой и системами вооружения) по цене 200 крор за штуку (крор – индийская мера, равна 10 млн). Это составляет около 1,8 млрд рублей (27,6 млн долларов). Для примера: немодернизированные МиГ-29 с вооружениями оцениваются примерно в 700-800 млн рублей.

OneIndia добавляет, что такого рода покупка обойдётся индийской казне существенно дешевле дополнительной покупки самолётов Rafale.

Заявление о "бросовой цене" в сравнении с ценой за "Рафали" вызвали волну критики среди противников приобретения МиГ-29 в Индии. Звучат слова о том, что для МиГ-29 цена в 27,6 млн долларов является слишком высокой, даже если он прошёл через многоступенчатую модернизацию.

Возвращаясь к материалу в упомянутом индийском издании, нужно отметить гипотезу, которые высказывают индийский журналисты относительно того, почему именно партию МиГ-29 решили закупить для ВВС Индии. Гипотеза примерно такова: Если F-16 пакистанских ВВС в феврале был сбит модернизированным самолётом МиГ-21, то это доказывает высокую эффективность линейки МиГов. Если брать за основу такую логику индийских журналистов, то увеличиваются на индийском рынке и шансы МиГ-35.

Из материала:

Многие эксперты высказывают опасения, что эти российские самолеты старые и не подходят для нынешней эпохи истребителей. МиГи также называют "летающими реликвиями". (...) Этому самолету фактически 33 года, но он до сих пор остается эффективной оружейной платформой. ТТХ МиГ-29 действительно показывают, что истребитель всё ещё в должном состоянии и модернизация позволяет ему прослужить дополнительно 10-15 лет.

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Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
F-16
Rafale
МиГ-21
МиГ-29
МиГ-35
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