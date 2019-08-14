Спецназ США проверят на "культуру и этику"

В подразделениях спецназа США пройдут проверки на предмет соблюдения "культуры и этики" на фоне сообщений о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков.

Об этом говорится в записке главы командования специальными операциями генерала Ричарда Кларка, сообщает во вторник, 13 августа телеканал CNN.

"Недавние инциденты поставили под вопрос нашу культуру и этику и угрожают доверию, возложенному на нас", — говорится в записке.

Как отмечает телеканал, некоторое время назад из Ирака был отозван взвод "морских котиков" после подозрений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя в свободное время, что запрещено уставом.

Кроме того, недавно внутреннее расследование в рядах ВМС США выявило предположительное употребление некоторыми "морскими котиками" кокаина и других "незаконных веществ".

По приказу Кларка будет проведена проверка, результаты которой должны стать известны в ноябре. Они будут представлены конгрессу, а также общественности после исключения оттуда засекреченной информации.

В мае прошлого года стало известно, что военные, охранявшие ядерные ракеты на авиабазе в США, в течение года приобретали, распространяли и употребляли психоактивные вещества, в том числе ЛСД.

В феврале сообщалось, что 12 военнослужащих экипажа авианосца "Рональд Рейган" в Японии проверяют из-за подозрений в покупке и продаже ЛСД через интернет.

До этого пьяный американский моряк залез в дом к японцу и принял душ. В 2018 году жители Окинавы даже вышли на марш против военных баз США.