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14.08.2019
Известия.ru

Новый российский скафандр могут изготовить из композитных материалов

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе впервые предлагается изготовить из композитных материалов. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

По его словам, предположительно могут быть попытки сделать композитную кирасу (жесткий корпус скафандру). При этом он отметил, что нынешний вариант из алюминия дает дополнительную защиту жизненно важных органов с точки зрения радиационной защиты.

Ранее Поздняков рассказал, что в России на НПП "Звезда" планируют разработать новый модульный скафандр для космонавтов. Контракт предполагается подписать с РКК "Энергия".

Новейший российский скафандр "Орлан-МКС" с автоматической системой охлаждения и широким использованием современных материалов, который сейчас используется на МКС, не приспособлен для нахождения на поверхности планет и служит только для выхода в космос.

16 декабря стало известно, что Россия опережает США в качестве скафандров.

Отмечается, что скафандры NASA не отвечают техническим требованиям, не вполне безопасны, поэтому вся надежда на новые "Орлан-МКС".

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Энергия РКК
Проекты
МКС
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